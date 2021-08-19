Нью-Дели, 19 августа, 2021, 14:53 — ИА Регнум. Компания Volkswagen начала производство серийных версий субкомпактного кроссовера Taigun. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Volkswagen India Volkswagen Taigun

Первые модели кроссовера были выпущены на предприятии в Чакане 18 августа.

Автомобиль построен на «тележке» MQB A0 в упрощенной спецификации. Taigun — это перелицованная праворульная версия T-Cross, который был представлен три года назад.

Длина новинки достигает 4200 мм, а ширина — 1760 мм. При этом размер колесной базы составляет 2651 мм. Внутри модели помещаются пять человек.

В моторную линейку входят два бензиновых турбодвигателя на 1,0 и 1,5 л мощностью 115 и 150 л. с. соответственно. Агрегатируются «движки» с шестиступенчатой «механикой». В качестве опции для 115-сильного мотора предлагается семиступенчатый «робот» с двойным сцеплением. Модель получила только передний привод.

В продаже новый Volkswagen Taigun появится в сентябре. Стоимость кроссовера будет составлять от 1 050 000 рупий (1 048 000 рублей).

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