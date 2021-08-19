Фанат Warframe бросил колледж и начал зарабатывать, делая облики для игры
Манила, 19 августа, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Филиппинский геймер Лендель Фахардо обеспечивают свою семью, создавая облики для популярной видеоигры Warframe. Об этом 19 августа сообщает издание PC Gamer.
компания Digital Extremes
Логотип игры Warframe
Фахардо бросил колледж, научился работать в программе Blender и начал создавать дизайн предметов для Warframe. Таким образом, ему удалось оплатить учёбу своей сестры в престижном университете и отремонтировать старый дом родителей.
Добавим, что Фахардо зарабатывает деньги при помощи TennoGen — особой программе поддержки творцов от разработчиков Warframe. Она была запущена в 2015 году.