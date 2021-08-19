Манила, 19 августа, 2021, 14:48 — ИА Регнум. Филиппинский геймер Лендель Фахардо обеспечивают свою семью, создавая облики для популярной видеоигры Warframe. Об этом 19 августа сообщает издание PC Gamer.

компания Digital Extremes Логотип игры Warframe

Фахардо бросил колледж, научился работать в программе Blender и начал создавать дизайн предметов для Warframe. Таким образом, ему удалось оплатить учёбу своей сестры в престижном университете и отремонтировать старый дом родителей.

Добавим, что Фахардо зарабатывает деньги при помощи TennoGen — особой программе поддержки творцов от разработчиков Warframe. Она была запущена в 2015 году.