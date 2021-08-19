Глава Калмыкии сменил министра по строительству и транспорту
Элиста, 19 августа, 2021, 14:47 — ИА Регнум. Глава Калмыкии Бату Хасиков подписал указ, согласно которому с поста министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики уволен Виктор Джанжиев.
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Калмыкия
«Освободить Джанжиева Виктора Дорджи-Горяевича от замещаемой должности министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия по собственному желанию», — сказано в документе.
Исполнять обязанности главы ведомства доверено Антону Рубанову.
«Назначить Рубанова Антона Ильясовича исполняющим обязанности министра по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия», — говорится в следующем указе главы Калмыкии.