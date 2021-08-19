В Южной Осетии выявили ещё 19 случаев заражения коронавирусом
Цхинвал, 19 августа, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 119 тестов на коронавирус, из которых 19 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 19 августа сообщила агентству «Рес».
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За время пандемии в республике выявили 4685 носителей SARS-CoV-2, из них 4009 выздоровели, в том числе 47 — за последние сутки. Под наблюдением медиков остаются 676 носителей коронавируса.
В течение суток 18 августа в Южной Осетии сообщили о 44 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате проведения 238 тестов. Выздоровевшими медики признали 50 человек.
Как рассказала журналистам глава Республиканского медицинского центра Южной Осетии Индира Биченова, за прошедшие сутки в республике выписали из «красной зоны» восемь человек, поступили в больницу два пациента с COVID-19. Всего там лечатся 58 пациентов.
Стоит отметить, что 19 августа стало известно о смерти председателя правления коммерческого «Международного расчётного банка» Южной Осетии Вадима Шадяна, который более месяца болел COVID-19.