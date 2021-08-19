Углич, Ярославская область, 19 августа, 2021, 14:45 — ИА Регнум. В Ярославской области вынесен приговор по делу браконьеров из столичного региона, застреливших 10 лосей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Угличский районный суд.

Yarregion.ru Лось в ярославском лесу

Незаконной охотой пятерка москвичей занималась осенью 2018 года в лесах Угличского района Ярославской области. Схему действий преступники оговорили заранее. Браконьеры ездили из Московской области в Ярославскую на двух машинах — «ВАЗ-2107» и «Митсубиси Спейс Стар 1300». В одной находились стрелки, а в другой те, кому предстояло разделывать туши застреленных животных. Прибыв на место, преступники начинали выслеживать лосей при помощи тепловизора. После чего, обнаружив животное, один из преступников стрелял из машины.

«Согласно отведенным ролям в преступлении, при помощи ранее приисканного тепловизора, начали поиск и выслеживание дикого животного — лося в лесу, расположенном на расстоянии около 3 километров 500 метров от деревни Юрино в сторону села Ордино и около 80 метров от автодороги «Углич — Ордино» Отрадновского сельского поселения Угличского муниципального района Ярославской области. Обнаружив передвижение самки и двух телят лося, подсудимый, находясь в салоне автомобиля, через открытое окно умышленно последовательно произвел выстрелы из нарезного охотничьего многозарядного огнестрельного оружия марки «TIKKA T 3» в самку и двух телят лося, находящихся в поле», — описывается один из эпизодов в приговоре суда.

После убийства животных подсудимые отгоняли автомобиль и по рации передали сообщникам координаты. Те, приехав на место, разделывали туши лосей и увозили мясо с собой. Всего было доказано пять случаев незаконной охоты — с сентября по ноябрь 2018 года. Преступники убили 10 лосей, а общий ущерб от их действий составил 2 миллиона 800 тысяч рублей.

Задержали браконьеров в декабре 2018 года. Четверых участников незаконной охоты осудили в июне 2019 года. Так как они полностью признали свои вину и возместили ущерб, суд оштрафовал каждого из них на 400 тысяч рублей.

Разбирательство по делу ещё одного участника группы было выделено в отдельное производство. Приговор суда был вынесен только в конце июля 2021 года. Браконьеру назначили наказание в виде 3 лет и 2 месяцев лишения свободы условно. Однако с вердиктом не согласилась прокуратура — приговор был обжалован 9 августа. Рассмотрение апелляции в Ярославском областном суде пока не назначено.