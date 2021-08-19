Москва, , 14:43 — REGNUM Движение «Голос» (СМИ — иностранный агент) стало первым в новом реестре незарегистрированных в России организаций-иноагентов. Министерство юстиции РФ внесло 18 августа данные этой организации в соответствующий список.

Владимир Джабаров Совет Федерации РФ

Напомним, 19 февраля 2021 г. стало известно о планах Министерства юстиции РФ составить реестр незарегистрированных в России общественных объединений, выполняющих функции иностранных агентов.

Организациям, включённым в этот список, Министерство юстиции РФ будет устанавливать порядок и сроки уведомления о получении ими денег из иностранных источников и об их участии в политической деятельности в России.

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«Голос» вновь подтвердил, что выполняет заказ по дискредитации выборов в Государственную Думу, считает сенатор, Руководитель рабочей группы по мониторингу попыток зарубежного вмешательства в Думские выборы 2021 г. при Комиссии СФ Владимир Джабаров.

Напомним, 18 августа движение «Голос» опубликовало «Заявление о продолжении работы после включения в реестр «иноагентов». По мнению Владимира Джабарова, текст документа доказывает, что «Голос» ориентирован на страны Запада и участвует в схеме по продвижению идеи непризнания итогов голосования.

«Они заявляют, что включение их в список иноагентов осложнит признание итогов выборов мировым сообществом и не оставит шансов на доверие мира итоговым результатам. Такая апелляция к мнению иностранных государств подчеркивает, что мнение самих граждан России для «Голоса» вторично. Это неудивительно. Выступления и доклады «Голоса» ориентированы на их западных заказчиков, использующих движение как источник материалов для новых информационных атак на электоральные процессы в России», — считает сенатор.

«Как бы ни хотелось нашим оппонентам вмешаться в электоральный суверенитет нашей страны, итоги выборов зависят исключительно от граждан Российской Федерации. Именно они, а не Брюссель и Вашингтон будут определять новый состав Государственной Думы», — цитирует слова сенатора официальный ТМ-канал Комиссии Совета Федерации.