Москва, 19 августа 2021, 14:43 — REGNUM Движение «Голос» (СМИ — иностранный агент) стало первым в новом реестре незарегистрированных в России организаций-иноагентов. Министерство юстиции РФ внесло 18 августа данные этой организации в соответствующий список.
Напомним, 19 февраля 2021 г. стало известно о планах Министерства юстиции РФ составить реестр незарегистрированных в России общественных объединений, выполняющих функции иностранных агентов.
Организациям, включённым в этот список, Министерство юстиции РФ будет устанавливать порядок и сроки уведомления о получении ими денег из иностранных источников и об их участии в политической деятельности в России.
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«Голос» вновь подтвердил, что выполняет заказ по дискредитации выборов в Государственную Думу, считает сенатор, Руководитель рабочей группы по мониторингу попыток зарубежного вмешательства в Думские выборы 2021 г. при Комиссии СФ Владимир Джабаров.
Напомним, 18 августа движение «Голос» опубликовало «Заявление о продолжении работы после включения в реестр «иноагентов». По мнению Владимира Джабарова, текст документа доказывает, что «Голос» ориентирован на страны Запада и участвует в схеме по продвижению идеи непризнания итогов голосования.