Махачкала, 19 августа, 2021, 14:42 — ИА Регнум. В Дагестане создано 6390 койко-мест в ковидных стационарах. В настоящее время в них проходят лечение 4902 пациента, такие данные приводит 18 августа минздрав региона.

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Всего в республике, согласно данным федерального оперативного штаба на 19 августа, насчитывается 2795 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19. Их число за последние сутки увеличилось на 195 человек. Всего носителями коронавируса в Дагестане стали 45 506 жителей.

Из них смогли преодолеть болезнь 40 664 пациентов, в том числе 187 — за прошедшие сутки. Не удалось спасти врачам 2047 человек. За последний день скончались еще 13 пациентов.