Москва, 19 августа, 2021, 14:42 — ИА Регнум. Украинская армия на данный момент обладает только одной сильной стороной — диверсионно-террористической. Об этом 19 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

В остальном украинские вооруженные силы полностью несостоятельны и не способны выполнять свои функции, убежден эксперт.

«Сегодня украинская армия не может похвастаться ничем, кроме диверсионно-террористического потенциала. Именно в этом Украина сильна — диверсионно-террористическим вылазками», — сказал Коротченко.