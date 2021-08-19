Вашингтон, 19 августа, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Независимый разработчик Джон Сизмански анонсировал свою необычную хоррор-игру My Friendly Neighbourhood, вдохновлённую популярным шоу «Улица Сезам». Об этом 19 августа сообщает издание PC Gamer.

Скриншот с YouTube My Friendly Neigbourhood

В My Friendly Neighbourhood игрокам предстоит отправиться на заброшенную телестудию, захваченную обезумившими куклами для детских шоу. Главному герою нужно будет разгадывать загадки и стараться выжить среди десятков опасных игрушек.

Известно, что My Friendly Neigbour выйдет в сервисе Steam на PC. Точная дата пока не называется.