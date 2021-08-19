Саратов, 19 августа, 2021, 14:40 — ИА Регнум. В большинстве районов Саратовской области с 19 по 21 августа ожидается аномально-жаркая погода (5 класс горимости), сообщает ГУ МЧС России по региону.

Pixabay.com Жара

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Температура воздуха в ночные часы составит +18…+23 градуса, днем столбики термометров поднимутся до +39, местами в Левобережье +40, что превышает климатическую норму на 9 градусов.

До 21 августа осадки возможны с вероятностью менее 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, новое штормовое предупреждение из-за очень жаркой погоды объявлено на территории Воронежской области на 20 августа.

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