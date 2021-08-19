19 августа 2021 | Время чтения 7 мин

Что до сих пор успешно предотвратило еще одно 11 сентября, так это не боевые действия войск США на местах, поскольку в большинстве из этих мест у Вашингтона нет своего контингента. Напротив, это замечательные, надежные оборонительные и наступательные возможности, которые правительство США создало за два десятилетия с 2001 года.

Александр Белов, , 16:51 — REGNUM Может ли Афганистан стать базой для еще одного теракта 11 сентября, в результате которого здесь, в США, погибли тысячи американцев? Наблюдая за картинами коллапса после двух десятилетий инвестиций в Афганистан, легко согласиться с тем, что Вашингтону следовало бы осуществлять вывод войск менее хаотическим образом, пишет профессор Гарвардского университета Грэм Эллисон в статье, вышедшей 18 августа в The National Interest.

Теракт 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке

Главный вопрос для США сейчас заключается в том, что будет дальше. И основные претензии к президенту США Джо Байдену состоят в том, что вывод американских войск может спровоцировать еще один теракт 11 сентября.

«20 лет назад, 11 сентября, мы узнали, что исламистский террор в Афганистане не останется в Афганистане», — заявил недавно бывший советник Трампа по национальной безопасности Герберт Макмастер.

Скорость, с которой 300-тысячные вооруженные силы безопасности Афганистана, обученные и оснащенные американцами, разбежались перед наступлением исламистов, численность которых составляет менее одной трети их численности, вызывает удивление. Но не результат. Когда Байден и его команда национальной безопасности решили вывести все американские войска из Афганистана, они понимали, что этот шаг, скорее всего, будет означать победу талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Они также знали, что нынешний «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) — это та же экстремистская исламистская группировка, которая управляла Афганистаном до 11 сентября. Они размышляли над тем фактом, что он предоставил убежище террористам «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Усамы бен Ладена, которые убили 2977 человек в результате теракта во Всемирном торговом центре и Пентагоне. Таким образом, объявив 14 апреля, что все американские войска будут выведены из Афганистана до 11 сентября, Байден полностью осознавал, что произошло в первый год правления президента Джорджа Буша — младшего.

Джо Байден и Джордж Буш — младший (сс) White House. David Lienemann

Так почему же нужно было уйти сейчас, а не продолжать, как раньше, как это делали его предшественники? Даже критики, которые считают, что Байден сделал неправильный выбор, должны признать, что такой шаг рассматривали и прежде. Кроме того, он согласуется с точкой зрения, которую Байден отстаивал более десяти лет. В 2009 году новоизбранный, молодой, неопытный президент Барак Обама хотел отказаться от того, что он считал проигранной войной. В ходе дебатов в новой администрации его вице-президент Байден утверждал, что Соединенные Штаты должны, как луч лазера, сосредоточить внимание на американских национальных интересах в Афганистане. В частности, это означало устранение террористов «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бен Ладена, которые напали на США, и предотвращение использования афганской территории террористами для планирования будущих атак.

Когда Байден стал президентом в начале нынешего года, он вступил в должность с твердым убеждением, что эта миссия выполнена. После двадцати лет, в течение которых Соединенные Штаты потеряли 2448 жизней военнослужащих и потратили $2 трлн американских налогоплательщиков, если лидеры и армия Афганистана не смогут успешно бороться за свою свободу сейчас, вероятность того, что они смогут сделать это после еще одного года или даже еще одного десятилетия пребывания там войск США, не стоила больше жертв среди американских граждан и вложенных средств.

Тем не менее, делая этот судьбоносный выбор, он, безусловно, внимательно прислушивался к советам своих военных советников, большинство из которых выступали против его решения, и глубоко размышлял о рисках. Среди них ни один не стоял острее, чем возможность того, что будущее правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) может принять преемника «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), который может совершить еще один теракт на территории США.

Президент США Джо Байден на американском военном кладбище в Арлингтоне (сс) The White House

Может ли это повториться? Ответ очевиден и однозначен: конечно. Но означает ли это, что решение об уходе было ошибкой? Прежде чем снова ответить «да», необходимо также подумать, из скольких других мест может произойти еще одно крупное террористическое нападение на Соединенные Штаты. Большинство комментаторов сегодня, похоже, забыли, что пока штаб-квартира Усамы бен Ладена находилась в Афганистане, его помощники, которые планировали и готовили нападение на Всемирный торговый центр, делали это из Гамбурга, Германия. Боевики «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), угнавшие коммерческие авиалайнеры США, превратили их в управляемые крылатые ракеты и врезались на них во Всемирный торговый центр и Пентагон, провели неделю перед посадкой на эти самолеты в Бостоне и Ньюарке.

Неприятный факт состоит в том, что домом для террористов, которые могут организовать теракт в США, могут стать буквально сотни мест по всему миру — от Пакистана, Судана, Ливана и Эфиопии до Франции, Мексики и даже Соединенных Штатов. Так, до 11 сентября самым смертоносным террористическим нападением на американцев был взрыв в Оклахома-Сити в 1995 году, организованный американским ветераном Тимоти Маквеем. В некоторых из этих мест есть централизованное управление, в некоторых — нет. Некоторые из правительств являются демократическими, некоторые автократическими, некоторые деспотичными, а некоторые, по сути, закрывают глаза на действия террористов.

Теракт 11 сентября в США (сс) U.S. Navy Photo. Mate 2nd Class Jim Watson.

Что до сих пор успешно предотвратило еще одно 11 сентября, так это не боевые действия войск США на местах, поскольку в большинстве из этих мест у Вашингтона нет своего контингента. Напротив, это замечательные, надежные оборонительные и наступательные возможности, которые правительство США создало за два десятилетия с 2001 года. Они включают в себя семнадцать агентств разведывательного сообщества США (Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Федеральное бюро расследований, Агентство национальной безопасности и другие), создание нового министерства внутренней безопасности на уровне кабинета министров и развитие беспрецедентных наступательных контртеррористических возможностей силами специального назначения вооруженных сил США.

Стратегия США по борьбе с терроризмом состоит из трех тесно связанных уровней: защита для предотвращения проникновения террористов в Соединенные Штаты или действий с американской территории, нападение, в рамках которого «находят, определяют и устраняют» — цитируя мантру американского спецназа — террористов, планирующих нападения на Соединенные Штаты и их союзников, где бы они ни находились, а также сдерживающие угрозы для правительств стран и групп, управляющих частями стран, в которых проживают террористические группы.

Благодаря сети отточенных технологий сбора разведданных теперь можно собирать сигналы всех типов и объединять их, чтобы позволить спецназу и ЦРУ уничтожать отдельных лиц и группировки, которые могут планировать теракты. За последние два десятилетия Соединенные Штаты нанесли более 15 тыс. точных контртеррористических ударов в Ираке, Сирии, Пакистане, Йемене и Сомали, а также в Афганистане. База США в Баграме служила штабом для многих из этих терактов. Таким образом, в рамках своего решения о выводе Байден также санкционировал расширение «загоризонтного» потенциала для поддержки антитеррористической кампании Америки. В текущем обзоре унаследованной администрацией Байдена состояния национальной безопасности следует определить дополнительные шаги по усилению каждого уровня контртеррористической стратегии, начиная с обеспечения безопасности границ.

Солдаты ВВС США садятся на самолёт C-17 на аэродроме Аль-Удэйд во время вывода войск из Афганистана (сс) Staff Sgt. Kylee Gardner

Если подводить итог, нужно признать, что уродливая реальность такова, что американским президентам приходится делать трудный выбор из «меню», которое не предлагает хороших вариантов. Решив уйти, Байден признал возросшую ответственность за риск того, что управляемый талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Афганистан действительно может стать убежищем для будущего мегатеррористического нападения на Соединенные Штаты. Если это произойдет, тот или иной комментатор осудит решение Байдена как безрассудную невынужденную ошибку. С политической точки зрения, более безопасным вариантом было бы переопределение миссии, в рамках которой правительство в Кабуле по-прежнему находилось бы на «жизнеобеспечении», американские военные могли бы удерживать базы, с которых могла бы продолжаться контртеррористическая кампания.

Готовность Байдена пойти на этот просчитанный риск, чтобы избавить Соединенные Штаты от неудачной попытки выполнить непродуманную миссию, была похвальной чертой его мужества. Как он сказал в своем обращении к нации на этой неделе, он был избран президентом, и «деньги останутся на мне».