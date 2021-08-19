Воронеж, 19 августа, 2021, 14:36 — ИА Регнум. Два ландшафтных пожара действует на территории Воронежа по данным на 19 августа, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Общая площадь возгорания составляет около пяти гектаров.

ГУ МЧС по Ярославской области Пал травы

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В посёлке Шилово, в овраге за улицей Теплоэнергетиков, на площади около двух гектаров горит камыш. Угрозы распространения огня нет, на месте работают три пожарных расчета.

Также на площади около трёх гектаров горит сухая трава и кустарник в селе Подгорное, на месте работает четыре пожарных расчета.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Воронежской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильной жары. Дневная температура 19 августа в Воронеже составляет 32 градуса, в Воронеже действует пятый, наивысший класс пожарной опасности.