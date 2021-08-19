Киев, 19 августа, 2021, 14:45 — ИА Регнум. Украина приближается к одному из самых политизированных праздников в стране — дню независимости — когда только самый ленивый чиновник не будет на фоне сине-желтого флага обращаться к народу с пронзительными речами о том, сколько сделано за минувшие 30 лет и сколько еще сделать предстоит, отмечает в свое статье политический эксперт Владимир Шамин.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Украина

Эксперт подчеркивает, что во главе всех праздничных действ будет стоять президент Зеленский, которому перед визитом к лидеру США Джо Байдену нужно создать вокруг себя положительный эмоциональный фон. Вместе с тем, как считает Шамин, два с половиной года работа Зеленского в президентском кресле была направлена лишь на переписывание исторического прошлого и уничтожение будущего Украины, и эту данность не изменить никакими торжественными военными парадами и праздничными концертами.

Политолог отмечает, что ещё три года назад украинцы даже представить не могли, что криворожский комик Зеленский, карьера которого 20 лет строилась на русскоязычных выступлениях, будет насильственно пытаться вычеркнуть этот язык из украинской истории. Подавляющее большинство избирателей Зеленского — русскоязычные, которые надеялись, что с его приходом к власти в языковые нормы будут внесены поправки. И вот, после «тщательного изучения» ситуации нынешний президент намерен вычеркнуть русскоязычную украинскую культуру, как будто ее и не было, как будто 30 лет историю Украины по кирпичикам не строили русскоязычные профессионалы.

Шамин напоминает наиболее яркие ситуации: на концерт в честь дня независимости не допустили культовую группу Green Gray из-за песни на русском языке; исполнительницу MARUV вынудили отказаться от участия в Евровидении из-за ее концертной деятельности в России; прямо сейчас происходит запугивание спортсменов-олимпийцев, которые сфотографировались с коллегами из России. Все эти события, подчеркивает он, происходят на фоне слов Зеленского о том, что те, кто любит Россию, должны уезжать из Украины. При этом жители Донбасса по ту сторону линии разграничения для Зеленского просто перестали существовать — он оставил четырех больных женщин, которых в ДНР и ЛНР готовы были передать лидеру украинской оппозиции, главе политсовета ОПЗЖ Виктору Медведчуку в одностороннем порядке, лишь потому что не смог «попиариться» на их освобождении.

Ничего хорошего не происходит и в экономике — уже осенью, в обозримой перспективе, с подачи Зеленского украинцев ждут неподъемные коммунальные тарифы, отмечает автор. Он напоминает, что по последним официальным данным госстата, уже сейчас две трети украинцев относят себя к классу «бедных», а у более чем 20% материальное положение ухудшилось за последний год. Почти 40% населения Украины заявили о том, что отказывают себе в самом необходимом, кроме еды, а 4% не могут обеспечить себе и достаточного питания.

В завершение Шамин прогнозирует, что рост тарифов и ухудшение уровня жизни на Украине в первую очередь ударит по молодежи, которая уедет за границу — «им попросту нечего делать в стране, в которой напрочь разрушены системы здравоохранения и образования и нет даже малейшей перспективы на получение достойного рабочего места».

«Молодое поколение не хочет становиться рабами МВФ, постоянно живя «в долг». И пока над единственным оппозиционером, который выступает за экономическую независимость страны, идут судебные процессы, надежд на изменение политического курса тоже нет», — резюмировал политолог.

ИА REGNUM напоминает, что день независимости Украины отмечается 24 августа. В этом году, в честь 30-летия независимости, власти страны пообещали беспрецедентное количество праздничных мероприятий.