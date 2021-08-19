Москва, 19 августа, 2021, 14:34 — ИА Регнум. На должность главного начальника сборной России по футболу назначен Сергей Куличенко. Об этом 19 августа сообщает ТАСС.

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Отмечается, что Куличенко будет выполнять функционал генерального менеджера сборной. В штабе бывшего главного тренера Станислава Черчесова он занимал пост главного администратора.

Напомним, 18 августа было объявлено, что с поста генерального менеджера сборной России ушёл Евгений Савин, который занимал эту должность с 2012 года. Вместе с ним ушли врачи команды Эдуард Безуглов и Михаил Бутовский.

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