Бишкек, 19 августа, 2021, 14:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин 19 августа прибыл в Киргизию с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба киргизского правительства.

Tatarstan.ru Аскар Мамин

Глава казахского правительства примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета (ЕАЭС) в Чолпон-Ате, которое будет длится с 19 по 20 августа. В заседании примут участие премьер-министры государств, входящих в ЕАЭС, а также председатель Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

По данным пресс-службы, в Чолпон-Ату уже прибыли премьер-министр России Михаил Мишустин и глава правительства Армении Никол Пашинян. Премьер-министры Узбекистана и Кубы Абдулла Арипов и Мануэль Марреро Крус планируют присоединиться к работе в режиме онлайн.

Стоит отметить, что перед прилётом в Киргизию Мишустин был с рабочим визитом в Казахстане. Там он в том числе встретился с Маминым.