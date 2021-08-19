Волгоград, 19 августа, 2021, 14:39 — ИА Регнум. Подозреваемых в серии краж лифтового оборудования задержали полицейские в Волгограде. Злоумышленники похищали тормозные катушки двигателей и сдавали их в металлолом, сообщили ИА REGNUM 19 августа в пресс-службе регионального УМВД.

Monoklon В шахте лифта

Лифты начали массово выходить из строя практически во всех районах города с июня 2021 года. Работники обслуживающих компаний обратили внимание, что во всех случаях были похищены тормозные катушки лифтовых двигателей.

По подозрению в кражах оборудования задержаны с поличным трое жителей Советского района в возрасте от 18 до 20 лет, двое из которых ранее были судимы. По версии следователей, один из них ждал приятелей в машине, пока двое других поднимались в подъездах на крышу, взламывали замки техпомещений и срезали катушки. Похищенное оборудование злоумышленники сдавали в пункты приёма металла. В полицию поступило порядка 50 сообщений и краже лифтового оборудования.

В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела. Решается вопрос и заключении их под стражу.