Москва, 19 августа, 2021, 14:40 — ИА Регнум. Запад стремится развалить Россию на несколько частей. Об этом 19 августа заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Террористы

По его мнению, в ближайшее время США и их западные союзники могут попытаться реализовать этот сценарий с помощью афганских боевиков.

«Задача такая же как в 90-х годах — поднять мятеж на Севером Кавказе и развалить Россию на 8−12 квазигосударств. Вот суть государственной политики Запада», — сказал Коротченко.