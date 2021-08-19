Киев, , 14:33 — REGNUM Россия и Украина могут решить проблему с жителями Крыма, осуждёнными в РФ, путём прямых переговоров между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом Зеленский заявил 19 августа во время интервью журналистам на острове Змеиный.

Владимир Путин, Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский Kremlin.ru

«На сегодня, кроме прямых переговоров с президентом России в отношении крымских заключённых, я другого выхода не вижу», — сказал Зеленский.

Он отметил, что какие-то новые решения могут быть найдены во время так называемой «Крымской платформы».

Зеленский добавил, что украинская сторона пытается объединить списки лиц, удерживаемых в ДНР и ЛНР, с жителями Крыма, осуждёнными российским судом. Однако у неё ничего не получается, поскольку отношения между Украиной и Донбассом, а также между Россией и Украиной — это отношения между разными субъектами.

Отметим, что значительная часть жителей Крыма, осуждённых в России, — это представители радикальных исламистских группировок, с которыми украинские спецслужбы боролись до того, как полуостров стал частью России.

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Напомним, ранее президент Украины заявил, что введение бессмысленных санкций против России дискредитирует украинскую власть. По его словам, необходимо просить другие страны вводить эффективные санкции против РФ.

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