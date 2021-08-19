Махачкала, , 14:30 — REGNUM В Дагестане очень остро стоит проблема мелиорации земель. Сама республика не в состоянии решить этот вопрос из-за большого износа мелиоративной системы и необходимости возведения новых объектов. Поэтому врио главы Дагестана Сергей Меликов обратился за помощью в федеральный центр.

Сергей Меликов President.e-dag.ru

О проблемах в мелиоративном комплексе он доложил 19 августа президенту РФ Владимиру Путину в ходе рабочей встречи, которая прошла в режиме видеоконференции. По словам руководителя региона, аграрии Дагестана производят около 70% продукции на орошаемых землях. Если увеличить мощности мелиоративной системы, то можно добиться более высоких результатов в сельском хозяйстве.

«С учетом нынешнего состояния мелиоративного комплекса республики на фоне ухудшения климатических условий становится очевидно, что масштабы проводимых работ силами республики не позволяют решить существующие проблемы. <…> Необходимо обеспечить проведение работ по реконструкции гидротехнических сооружений и приведению их в нормативное состояние. Сформирован перечень из 30 объектов на общую стоимость 45 млрд рублей, которые необходимо реконструировать или построить в ближайшие годы» , — цитирует Меликова пресс-служба президента РФ.

Врио главы Дагестана попросил Путина помочь в финансировании мелиоративной программы и включить в отдельную подпрограмму мероприятия по восстановлению земель кизлярских пастбищ. Президент РФ пообещал рассмотреть сформированные властями Дагестана предложения по оказанию помощи, в том числе и в вопросах мелиоративного комплекса.