Ростов-на-Дону, 19 августа, 2021, 14:48 — ИА Регнум. В Ростовской области перед судом предстанут трое членов банды сутенёров, действовавшей на территории Волгодонска, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Цитата из к/ф «Сутенер» реж. Паскаль Бурдьо. 2009. Франция Сутенер и его девочки

Как полагают следователи, в период 2009—2011 годов жители Ростовской области создали преступное сообщество — для организации занятия проституцией на территории Волгодонска. За весь период злоумышленники вовлекли в занятие проституцией не менее 17 женщин. Всего в преступную группу входило десять человек. В отношении шести членов банды вынесены обвинительные приговоры.

Трое подозреваемых были задержаны в 2021 году. Свою вину они признали.

Обвинительные заключения по делам утверждены прокурором, уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу.