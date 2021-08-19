Нью-Йорк, США, 19 августа, 2021, 14:30 — ИА Регнум. Известный инсайдер Том Хендерсон считает, что улучшенная версия трилогии игр GTA не выйдет в 2021 году. Об этом он 19 августа сообщает на своей странице в Twitter.

Компьютерная игра GTA San Andreas

https://twitter.com/_Tom_Henderson_/status/1428125744471941120

По словам инсайдера, обновлённая трилогия выйдет только в 2022 году. Точную дату он не называет.

Ранее сразу несколько западных профильных изданий сообщили о том, что Rockstar разрабатывает ремастер-сборник игр GTA: Vice City, GTA: San Andreas и GTA III. Сама студия пока не подтвердила эту информацию.