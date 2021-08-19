Курган, 19 августа, 2021, 14:30 — ИА Регнум. В Кургане 19 августа 2021 года запустили первое производство в индустриальном парке территории опережающего развития (ТОР). Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора Курганской области Новый бетонно-смесительный узел

Предполагаемая мощность бетонно-смесительного узла — около 60 тыс. кубов бетона в год. Бетон, произведённый в Кургане, будут использовать для строительства социальных объектов и жилья в регионе. Производственной мощности хватит для строительства 140 тыс. кв. м жилья в год.

Кроме того, данный бетонно-растворный узел будет производить бетон для готовящегося к открытию в конце 2021 года завода ЖБИ №8.

«У нас задача очень простая — создавать условия для быстрого старта промышленных проектов, которые будут работать на развитие экономики Курганской области. Именно для этого мы строим индустриальные парки. Всего их будет до 2024 года построено девять», — отметил глава региона Вадим Шумков.

Он пояснил, что в курганской области запускаются индустриальные парки двух форматов. Первый — когда старые, разрушенные заводы, восстанавливаются которые с использованием субсидий правительства. Второй — когда строятся площадки со всеми коммуникациями, куда может зайти инвестор и построить предприятие.

«Плюсом субсидируем приобретение оборудования», — заявил губернатор Шумков.