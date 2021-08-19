Манила, , 14:29 — REGNUM Правительство Китая предоставило Филиппинам один миллион доз вакцины Sinopharm, сообщает Republika.

Китайская вакцина Sinopharm (сс) Ministerio de Defensa del Perú

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«В рамках обещания Китая существенно увеличить поставки вакцины на Филиппины, Китай пожертвует еще 1 миллион доз вакцины Sinopharm», — заявил посол Китая на Филиппинах.

Китай стал первой страной, которая отправила вакцины против коронавируса на Филиппины. На сегодняшний день более 50% вакцины против коронавируса на Филиппинах доставили из Китая.

На сегодняшний день на Филиппинах привили более 29,13 млн граждан. Полную вакцинацию против коронавируса прошли 13,7 млн жителей Филиппин.

Как сообщало ИА REGNUM, число случаев заражения коронавирусом в странах Юго-Восточной Азии продолжает расти.

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