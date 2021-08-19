Варшава, , 14:27 — REGNUM Заместитель министра обороны Польши, сенатор правящей в республике партии «Право и справедливость» Войцех Скуркевич сказал в эфире Polskie Radio, что поток беженцев с Ближнего Востока в Польшу, идущий через территорию Белорссии, является «элементом гибридной войны, которую ведет Александр Лукашенко».

Политик добавил, что по отчетам польских спецслужб, иммигранты прилетают в аэропорт в Минск, а затем их организованно перевозят на границу с Литвой, Латвией и Польшей.

«Неподалеку от местности Уснаж-Гурны в полосе, разграничивающей Польшу и Белоруссию, уже несколько дней кочуют почти 50 человек с Ближнего Востока — женщин с детьми и мужчины. Лишь в текущем месяце польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь около 2 тысяч нелегалов», — добавил Скуркевич.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше фиксировали, что обстановка на белорусско-польской границе усложняется. В последнее время польские пограничники наблюдали рост нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии. Польское руководство считает, что белорусские власти способствуют проникновению нелегалов в соседние страны ЕС.