Москва, 19 августа, 2021, 15:00 — ИА Регнум. Эпатажный блогер Александр Шпак раскрыл подробности своей личной жизни. Об этом 19 августа пишет издание StarHit.

Скриншот с YouTube Александр Шпак

Новую возлюбленную Шпака зовут Диана, они познакомились 11 июля 2021 года в социальной сети Instagram. «Моя девушка не замужем, у неё нет детей. Она не чайлдфри. Возможно, позже можно будет говорить о наследниках. Сейчас я очень счастлив с ней», — поделился блогер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 августа 2021 года Александр Шпак официально развёлся с Масей Шпак. Брак с ней был шестым по счёту для блогера.