Берн, 19 августа, 2021, 14:26 — ИА Регнум. Работу служб здравоохранения по всему Афганистану нужно срочно поддержать, так как зафиксирован рост заболеваемости COVID-19 и других проблем со здоровьем у жителей этой страны. Об этом 19 августа заявил журналистам региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Восточному Средиземноморью доктор Ахмед аль-Мандхари, его слова приводит индийское агентство ANI.

(сс) Yann Forget Штаб-квартира ВОЗ в Женеве

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«В районах, куда люди бежали в поисках безопасности и убежища, включая Кабул и другие крупные города, отчеты с мест показывают, что растет число случаев диареи, недоедания, высокого кровяного давления, симптомов COVID-19 и осложнений репродуктивного здоровья», — сказал Мандхари.

Также он уточнил, что, по информации врачей, из-за возникшего в стране хаоса большие группы людей стали направляться в Кабул и другие крупные города Афганистана, в связи с чем местные представители здравоохранения сообщили о росте заболеваемости коронавирусной инфекцией.

Отметим, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, на сегодняшней день в Афганистане выявлено свыше 152 тыс. случаев заражения коронавирусом при около 7 тыс. скончавшихся от COVID-19.