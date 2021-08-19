Москва, 19 августа, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Московский ЦСКА может подписать контракт с защитником Юрием Жирковым. Об этом 19 августа сообщает Transfermarkt.

(сс) Вячеслав Евдокимов Юрий Жирков

По информации издания, в сентябре ЦСКА может заключить соглашение с 38-летним футболистом, если он успешно восстановится от травмы бедра, которую получил в матче Евро-2020 между сборными России и Бельгии (0:3).

Напомним, Жирков выступал за ЦСКА с 2004 по 2009 год. После этого он играл за «Челси», «Анжи», «Динамо», а в 2016 году стал игроком «Зенита».