Сеул, 19 августа, 2021, 14:25 — ИА Регнум. Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) откроет в Ираке два центра помощи женщинам, пострадавшим от гендерного насилия. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей агентства.

Ирак

По их словам, данные центры будут построены в рамках совместного проекта с Фондом ООН в области народонаселения (ЮНФПА), который оценивается в $2,99 млн.

Предполагается, что центры окажут как психологическую, так и юридическую поддержку 93 тыс. иракским женщинам, пострадавшим от сексуального или иного гендерного насилия во время войны.

Отметим, что с 2003 года Корейское агентство международного сотрудничества (KOICA) выделило в общей сложности $360 млн на программы экономического и социального развития Ирака.