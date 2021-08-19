Саратов, 19 августа, 2021, 14:31 — ИА Регнум. В Саратовской области формат проведения линеек в День знаний образовательные учреждения примут самостоятельно, заявила 19 августа замминистра образования региона Ирина Чинаева.

1 сентября

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При этом в школах, детсадах, техникумах и вузах будут действовать требования, связанные с эпидемиологической ситуацией, а именно утренние фильтры, кабинетная система, минимальные контакты между учащимися.

По данным минздрава Саратовской области, регион пока находится на плато, при этом заболеваемость может как увеличиться, так и пойти на спад. Глава минздрава Олег Костин еще раз призвал педагогический состав пройти перед началом учебного года вакцинацию от коронавируса.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области 18 августа завершилась работа межведомственной комиссии по оценке готовности образовательных организаций к началу нового учебного года. Как заявил исполняющий обязанности министра образования Саратовской области Михаил Орлов, учебный год в начнется в очном режиме, но с ограничениями из-за ситуации с коронавирусом.

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