Киев, , 14:30 — REGNUM Ситуация вокруг главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука подтвердила в глазах избирателей мнение, что «не всё хорошо в нашем королевстве», и что-то происходит не так, заявил 19 августа в эфире телеканала «Первый независимый» политический эксперт Юрий Корольчук.

Виктор Медведчук Kremlin.ru

Эксперт считает «ненормальным», когда есть оппозиционная политическая сила, в отношении лидера которой так и не были предоставлены в суде хоть какие-то обоснованные обвинения.

«Судья не мог выжать из прокуроров, за что Медведчука сажать в тюрьму, потому что они требовали именно содержание политика в СИЗО… Но и домашний арест — это тоже плохо, поскольку ограничивает Виктора Медведчука как народного депутата Украины и лидера политической силы в его законных правах. Возможно, в партии «Слуга народа» ожидали, что политические преследования снизят рейтинг ОПЗЖ, но этого не произошло», — указал политолог.

В контексте преследования оппозиции Корольчук оценил перспективы добровольной отставки со своего поста президента Украины Владимира Зеленского.

«Зеленский — не Кравчук, сам в отставку не подаст. При этом президент не может претендовать на роль авторитарного лидера, потому что для этого очень много комплексных вопросов нужно взять на себя. С этой позиции ему было бы логичнее вернуться в конструктивное русло и договариваться с оппозиционными силами», — считает он.

Что касается перспектив рассмотрения «дела Медведчука», прогнозирует эксперт, можно ожидать, что суд проведет анализ конкретных предоставленных материалов, в соответствии с которыми будет приниматься решение, сможет ли Медведчук вернуться в Верховную раду и продолжить свою политическую деятельность.

«Владимир Зеленский «делом Медведчука» загоняет себя в тупик, потому что создает образ человека, который нарушает все нормативно-правовые нормы. В данном случае это касается политической силы ОПЗЖ, которая может заменить «Слугу народа» в будущем», — резюмировал Корольчук.

ИА REGNUM напоминает, что власти Украины ещё в мае обвинили лидера ОПЗЖ Медведчука в государственной измене. С тех пор политик по решению суда находится под круглосуточным домашним арестом, который будет продолжаться как минимум до 7 сентября. Защита политика уверена, что соответствующее решение принималось судом с многочисленными процессуальными нарушениями.