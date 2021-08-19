Вашингтон, 19 августа, 2021, 14:28 — ИА Регнум. Специальное подразделение Ford Performance представило модифицированную специальную версию Ford Explorer ST. Об этом сообщается на сайте компании.

Ford Ford Explorer ST

Автомобиль был создан для гоночной школы компании Performance Racing School. Публичный дебют новинки состоится 21 августа на фестивале Woodward Dream Cruise.

Ford Explorer ST оснащен двигателем V6 EcoBoost с двойным турбонаддувом объёмом 3,0 л. Мощность мотора пока не сообщается.

Новинка получила двойной основной каркас безопасности для внедорожников, а также четыре спортивных сиденья RECARO Cross Sportster CS с индивидуальной отделкой FPRS и 4-точечными ремнями безопасности Safecraft.

Колесный диски автомобиля Signature Wheels SV503 Track Series «обуты» в покрышки Michelin Pilot Sport Cup 2 размерностью 315/30 ZR21.

Ранее стало известно, что Ford может оснастить новый Explorer ST 2022 модельного года системой заднего привода в стандартном оснащении.

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