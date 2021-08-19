Санкт-Петербург, 19 августа, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Из числа до сих пор не вакцинированных от коронавируса сотрудников предприятий сферы услуг Петербурга 29% всё-таки согласятся сделать прививку только под угрозой увольнения или невозможности трудоустройства в другом месте. Добровольно планируют вакцинироваться лишь 16% непривитых. При этом 35% работников сферы услуг ни при каких обстоятельствах не собираются ставить прививку от COVID-19, даже если будут уволены. Еще 20% пока затруднились с ответом о своих дальнейших действиях.

Дарья Драй ИА REGNUM Работа фуд-корта в торговом комплексе

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Такие данные обнародовал 19 августа портал SuperJob по результатам проведенного 13−17 августа 2021 года опроса 1000 респондентов из числа сотрудников сферы услуг Санкт-Петербурга, не делавших прививку от коронавируса.

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Напомним, согласно решению городских властей, принятому по рекомендации Роспотребнадзора и по согласованию с бизнес-сообществом, в Санкт-Петербурге к 1 октября прививку должны сделать 80% персонала сферы услуг, транспорта и госучреждений. Среди работников фуд-кортов уже к 1 сентября должны быть вакцинированы 100% сотрудников, кроме тех, кто переболел коронавирусом в последние полгода. Как отмечают авторы исследования, решение властей об обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг, транспорта и госучреждений одобряет каждый третий петербуржец (34%), тогда как 45% респондентов высказались против обязательной вакцинации таких категорий. Еще 21% затруднился однозначно оценить эти требования властей.

За время прививочной кампании в Петербурге вакцинировали 1 427 464 человека, из них 1 288 055 человек полностью закончили цикл вакцинации.