Вашингтон, 19 августа, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Агентство ESRB присвоило возрастной рейтинг новой части Quake. Об этом 19 августа сообщает издание VGC.

Геймер

Игра получила рейтинг M (для игроков от 17 лет и старше). Описание к ней гласит: «Это шутер от первого лица, в котором игроки управляют солдатом, путешествующим во времени, чтобы остановить злые силы».

Также стало известно, что игра выйдет на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch. Дата релиза пока не сообщается.