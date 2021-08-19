Волгоград, 19 августа, 2021, 14:23 — ИА Регнум. Ситуация с лесными пожарами в Якутии сложная, однако 19 августа стало первым днём с мая 2021 года, когда отсутствует прирост площадей пожара. Об этом журналистам заявил глава Рослесхоза Иван Советников.

Onf.ru Иван Советников

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«По Якутии: дела обстоят сложно, но у нас сегодня первый день, когда нет прироста площадей, когда пожары не распространяются. Это первый такой день с мая месяца. Мы надеемся, что в течение ближайших недели-двух мы не только задавим ситуацию, но и ликвидируем основные пожары», — сказал Советников.

По его словам, ведомство пока воздерживается от оценки ущерба, который принесли лесные пожары в 2021 году: «До конца года мы все вопросы [расчета] финансов закроем».