Москва, 19 августа, 2021, 15:05 — ИА Регнум. Ни одна из московских партий не предлагает альтернативы той политике, которая проводится в столице РФ. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM 19 августа заявил главный редактор ИА «Моссовет» Юрий Загребной, в рамках заседания экспертного клуба «Регион» состоявшегося в пресс-центре REGNUM.

Василий Иванов ИА REGNUM Главный редактор ИА «Моссовет» Юрий Загребной. Заседание экспертного клуба «Регион» в пресс-центре REGNUM

По его словам экономическое положение большинства жителей РФ настолько тяжелое, что где то уже «приближаемся к уровню конца 1990-х годов».

Кроме того, он заявил, что предвыборная специфика Москвы отличается от федеральной

«В Москве большая проблема, что «Единая Россия» не находит нормальной формы коммуникаций. Люди крайне недовольны и они видят, что их везде обманывают. И ни одна из московских партий не предлагает альтернативы. А то что делает в публичном поле КПРФ — мое четкое убеждение это вредит и обществу и избирателям», — сказал Загребной.