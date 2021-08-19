Тамбов, 19 августа, 2021, 14:22 — ИА Регнум. В Тамбовской области 19 августа подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусом — на два меньше, чем выявлено сутками ранее, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области было зарегистрировано 39 тыс. 452 носителя вируса.

После выздоровления были выписаны 37 тыс. 225 пациентов, в том числе 117 человек — за последние сутки.

За весь период скончался 751 человек. Три новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.