Барнаул, 19 августа, 2021, 14:19 — ИА Регнум. Ростуризм разрабатывает концепцию нового закона о туризме, который не обновлялся уже 25 лет. Об этом в ходе круглого стола по развитию туризма в Алтайском крае заявила глава ведомства Зарина Догузова.

Government.ru Зарина Догузова

«Мы сейчас работаем над концепцией нового закона о туризме — вы знаете, он не обновлялся с 1996 года. Мы рассчитываем до конца этого года представить проработанную, согласованную с отраслью, с экспертами концепцию этого закона, чтобы он в следующем году уже был принят», — сказала Догузова.

По её словам, представители Ростуризма не ждут принятия закона и уже начали свою работу «по наиболее актуальным направлениям».