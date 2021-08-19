Мюнхен, Германия, 19 августа, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Нападающий мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски рассчитывает покинуть клуб до достижения 35-летнего возраста. Об этом 19 августа сообщает Sky Sports.

Rufus46 Роберт Левандовски

По информации издания, 32-летний Левандовски хочет получить новый вызов и перейти в другой ведущий европейский клуб. Но клуб не хочет продавать его дешевле чем за €117 млн.

Как отмечает Goal.com, руководство «Баварии» вообще не намерено продавать Левандовски в летнее трансферное окно. Его продажа не будет рассматриваться до конца сезона 2021/22.

Напомним, Левандовски играет за «Баварию» с 2014 года. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.