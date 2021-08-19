Владимир, 19 августа, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Во Владимирской области 19 августа подтверждено 188 новых случаев заражения коронавирусом — на три меньше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в области было зарегистрировано 47 тыс. 20 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 43 тыс. 212 пациентов, в том числе 154 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 1600 человек. За последние сутки подтверждено 14 новых летальных случаев.