Элиста, 19 августа, 2021, 14:18 — ИА Регнум. Следственно-оперативная группа установила обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на трассе Р-216 Астрахань — Элиста — Ставрополь. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МВД россии 19 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По предварительной информации, 40-летний житель Астрахани, находясь за рулём Nissan Almera, не убедившись в безопасности манёвра, выехал на встречную полосу и столкнулся с фурой «КамАЗ» под управлением 32-летнего жителя Элисты. В результате аварии погибли водитель и пассажиры иномарки — 42-летняя женщина и трое детей в возрасте пяти, девяти и 15 лет. Все они — жители Астрахани.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель людей.