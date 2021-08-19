Ереван, 19 августа, 2021, 14:18 — ИА Регнум. В Армении за последние сутки провели 7514 исследований на коронавирус, из которых 559 дали положительный результат. Об этом 19 августа сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний (NCDC).

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Всего в стране выявили 236 234 носителей коронавируса. Из них 223 443 справились с инфекцией, в том числе 216 — за последние сутки. Умерли в республике 4727 пациентов с COVID-19, из которых 11 — в течение последних суток.

Днём ранее в Армении в результате проведения 7219 тестов на коронавирус положительными были 504. 157 человек медики признали выздоровевшими, умерли три пациента с COVID-19.

Стоит отметить, что в Армении до 20 декабря 2021 года продлён карантин, введённый в сентябре 2020 года. В стране действует масочный режим. При въезде в Армению иностранцы должны предъявить справку о вакцинации или об отрицательном результате теста на коронавирус.