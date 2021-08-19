Москва, 19 августа, 2021, 14:16 — ИА Регнум. Более трети жителей России (35%) за последние время (год-два) стали меньше общаться вживую с друзьями и близкими. Больше стали общаться 13%. Сохранили общение на том же уровне 52%, приводит данные ВЦИОМ.

Цитата из к/ф «Моё прекрасное лето с Софи». Реж. Ребекка Злотовски. 2019. США Общение

Не хватало за последние год-два в окружении людей, разделяющих их взгляды на события в стране и мире, 17% опрошенных. Не испытывали недостатка в единомышленниках 79%.

Уверены, что среди их близких и друзей много людей, разделяющих их взгляды на события в обществе и государстве, 66%. Считают, что таких скорее мало, 23%. Готовы поддержать разговор с незнакомым человеком, вызвавшим симпатию, 76%.

Телефонный опрос проведен 11 августа 2021 года среди 1600 граждан старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, чаще всего чувство одиночества возникает из-за нехватки общения, считают 13% жителей России, из-за особенностей характера человека (11%), отсутствия друзей (10%).

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