Йошкар-Ола, 19 августа, 2021, 14:12 — ИА Регнум. В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались шесть человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Стопкоронавирус.рф В реанимационной палате

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Накануне в регионе был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 442 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 19 августа в регионе выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 62 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 17 241 случая. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1311 человек.

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