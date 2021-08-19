Йошкар-Ола, 19 августа, 2021, 14:08 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 19 августа выявили 61 новый случай заражения коронавирусом. Накануне сообщалось о 62 новых положительных тестах на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 17 241 случая, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от коронавируса в России и 27 тысяч антител — все новости»

Всего выздоровели с начала пандемии 15 488 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 62 человека. 442 жителя республики скончались от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки от COVD-19 скончались шесть человек в республике, накануне был зарегистрирован один летальный случай среди пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1311 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 594 человека с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 1017 человек, из них у 994 — пневмония, 43 человека подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких). В минздраве отметили, что за сутки были выписаны 95 пациентов, при этом госпитализирован 81 житель Марий Эл.