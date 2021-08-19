Лозанна, Швейцария, 19 августа, 2021, 14:08 — ИА Регнум. Международная федерация гимнастики (FIG) не считает судейство на Олимпийских играх в Токио предвзятым или несправедливым. Об этом 19 августа сообщает пресс-служба федерации.

Гимнасто4ка Предметы художественной гимнастики

Отмечается, что FIG утвердила результаты соревнований по художественной гимнастике на Играх в Токио.

«Технический комитет FIG проанализировал оценки за компоненты на прошедших соревнованиях и не выявил предвзятости или неправильности судейских решений», — говорится в заявлении.

Таким образом, израильская гимнастка Линой Ашрам остаётся с золотой олимпийской медалью, а российская спортсменка ДинаАверина — с серебряной.

Напомним, Ашрам победила на Играх в Токио, несмотря на то что уронила ленту во время исполнения упражнения. Дина Аверина, не допустившая такой грубой ошибки, стала второй.