Минск, , 14:05 — REGNUM Не следует уничтожать бизнесы тех, кто проявил оппозиционные настроения. Об этом 19 августа заявил Александр Лукашенко, принимая с докладами министра по налогам и сборам Сергея Наливайко и председателя Комитета госконтроля Василия Герасимова, сообщает пресс-служба президента Белоруссии.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы в последнее время, исходя из уроков прошлого года, увидели, кто есть кто, и жестко и принципиально начали требовать уплаты налогов и нормального поведения просто бизнесменов. Я не имею в виду, что бизнесмен — это бесправный человек и не имеет права на собственное мнение. Абсолютно нет. Но всегда подчеркивал и, думаю, что умные бизнесмены меня услышали, что политика и бизнес — это вещи разные», — поведал Лукашенко.

«Как тут один с картинами и прочим — наворовал миллионы долларов и пошел на выборы. Чего пошел — понятно, надо было это все прикрыть. Сейчас это все видно — все это воровство», — сообщил Лукашенко, намекая на своего главного конкурента во время президентской кампании 2020 года Виктора Бабарико.

Ранее на эту тему: Белорусский политзаключённый Бабарико сказал последнее слово

Он также заявил: «Мы ни в коем случае не должны «накатывать». Хоть и гадко себя повели некоторые ипэшники, айтишники и прочие. Нельзя просто взять и их за что-то наказать. Не надо искать повод, причины и так далее. Пусть работают по закону. Нарушил закон — на всю катушку пусть отвечают»,

«Я хочу, чтобы бизнесмены меня услышали, что никто с ними сводить счеты не будет. Кто-то ошибся, кто-то заблудился, кто-то неправильно понял что-то. Надо с ними объясниться. Я готов даже на моем уроне это делать, если вы найдете соответствующую форму. Но тех, кто работал честно у нас, тех, кто хочет к нам прийти работать, мы должны их принимать как своих людей, которые создают благо для народа и государства. Перегибов нельзя допускать ни в коем случае. Я не вижу таких перегибов, но не хочу, чтобы они были в будущем», — сообщил Лукашенко.