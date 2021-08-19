Казань, 19 августа, 2021, 14:10 — ИА Регнум. В Татарии с 20 августа стартует месячник безопасности детей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Андрей Алексеев ИА Красная Весна МЧС

В школах республики пройдут открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности, направленные на подготовку детей к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций. Также проведут занятия по противопожарной безопасности. Все мероприятия в рамках месячника организуют с учетом эпидемиологической обстановки.

Основной задачей месячника является повышение безопасности детей в начале учебного года, восстановление у ребят после каникул навыков безопасного поведения на дорогах, в быту и транспорте, а также соответствующих действий при угрозе или возникновлении опасных ситуаций.

ИА REGNUM напоминает, по мнению министра образования РТ Ильсура Хадиуллина, охрану школ необходимо обеспечить силами Росгвардии или частных охранных пердприятий за счет федерального бюджета.

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