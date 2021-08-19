Москва, 19 августа, 2021, 14:02 — ИА Регнум. Чаще всего чувство одиночества возникает из-за нехватки общения, считают 13% жителей России, из-за особенностей характера человека (11%), отсутствия друзей (10%) или хобби (8%), из-за финансовых проблем (7%), приводит данные ВЦИОМ

Цитата из х/ф «Змеиное яйцо». Реж. Ингмар Бергман. 1957. Швеция Одиночество

Люди, которые испытывали чувство одиночества, считают основными причинами этого проблемы в семье и личной жизни, недостаток общения (по 11%), одинокое проживание (9%), отсутствие друзей и потерю близких (по 7%).

Чтобы бороться с одиночеством участники опроса общаются с друзьями и родными (62%), смотрят фильмы, читают книги, играют в компьютерные игры (35%), занимаются хобби (30%), погружаются с в работу (28%) и занимаются спортом (19%).

Опрос по телефону проведен 11 августа 2021 г ода среди 1600 граждан старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, на протяжении последних шести месяцев 23% жителей России испытывали чувство одиночества.

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