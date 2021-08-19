Бишкек, 19 августа, 2021, 14:00 — ИА Регнум. Премьер-министр России Михаил Мишустин 19 августа прибыл в Киргизию с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба киргизского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Мишустин

Глава российского правительства примет участие в очередном заседании Евразийского межправительственного совета, который пройдёт в Чолпон-Ате с 19 по 20 августа. В нём будут участвовать премьер-министры стран-членов ЕАЭС, а также председатель Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Как сообщает белорусское агентство БелТА, Мишустин в ходе визита в Киргизию также планирует провести встречу с главой правительства Белоруссии Романом Головченко.

Стоит отметить, что 19 августа Мишустин также посетил с рабочим визитом в Нур-Султан. Там он встретился с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.