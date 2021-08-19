Москва, , 13:59 — REGNUM Развал СССР привёл к возникновению «политической власовщины», заявил 19 августа научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков на конференции «История для будущего. Последние месяцы СССР», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Бурным потоком брызнула политическая власовщина», — сказал он.

В качестве примера он рассказал об идеях, которые имели хождение в то время о том, превыше всего свобода и демократия, а интересы страны — вторичны.

«Люди забыли интересы большой страны и думали о выгоде», — отметил Мягков.

При этом появившиеся в результате крушения государства «свободы», по мнению эксперта, не являлись ими на самом деле.